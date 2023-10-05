Донецкий Шахтер выдал фантастический камбек в Лиге чемпионов, одержав волевую победу над бельгийским Антверпеном (3:2). В составе "горняков" весь поединок отыграл грузинский легионер Иракли Азаров.

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Руководство Црвены Звезды не волнует позиция игроков

Фланговый латераль только летом присоединился к команде Патрика Ван Леувена. До этого он играл за сербскую Црвену Звезду, известную своей приверженностью россиянам.

Однако в самой команде царят совсем другие настроения. Большинство футболистов осуждают войну и проявляют солидарность с украинским народом. Об этом рассказал бывший футболист чемпиона Сербии Иракли Азаров.

Все находившиеся в команде ребята поддерживали Украину. Знаю, что Сербия поддерживает Россию, но у меня в команде не было такого, чтобы кто-то тянулся за Россией. Црвена Звезда – один из крупных клубов Сербии. Там я начал играть в Лиге Европы, потому что в Грузии мы никогда не выступали в групповой стадии еврокубков. В моей карьере началась новая эпоха. А уже после этого я начал очень хорошо развивать свою карьеру,

– рассказал Азаров.

Пророссийская позиция Црвены Звезды