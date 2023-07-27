Сербы не стали кардинально изменять цвета своих новых игровых комплектов от технического спонсора Macron. На домашние матчи футболисты Црвены Звезды будут выходить в красно-белых в полосу цветах.
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Фанаты не оценили новую форму
Новая форма Црвены Звезды / Фото сербского клуба
Относительно выездного комплекта формы, здесь Црвена Звезда добавила больше элементов. Форма синего цвета с гербом Белграда, откуда и сам клуб и линией жизни (внизу футболки).
Выездная форма Црвены Звезды / Клубе фото
Презентовал скандальный клуб и резервный вариант – бело-синий с красными вставками.
Резервная форма Црвены Звезды / Фото сербского клуба
Ниже груди на всех трех игровых комплектах набитое прописными буквами название их спонсора – "Газпром". Црвена Звезда продолжает сотрудничество с российской компанией, финансирующей войну России в Украине, убийством мирного украинского народа и разрушением украинской инфраструктуры.
Сербский клуб не боится разрушить свою репутацию, хотя Сербия – крепкий партнер России.
Однако болельщики клуба подвергли критике новую форму. Один из фанатов даже сравнил форму Црвены Звезды с питерским Зенитом. У обоих клубов главный спонсор "Газпром".
Новую форму Црвена Звезда уже "обкатала". 26 июля сербский клуб в домашнем игровом комплекте сыграл товарищескую игру против итальянской Фиорентины. Сербы неожиданно разгромили клуб Серии А 5:0.