Донецкий Шахтер провел второй матч в Лиге чемпионов 2023-2024. Донецкая команда смогла создать камбэк в игре с Антверпеном, одержав победу после счета 0:2.

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"Горняки" смогли перевернуть игру после перерыва, забив трижды. Дублем отличился Сикан, еще гол на счету Ракицкого. После встречи Патрик ван Леувен рассказал о своих эмоциях на пресс-конференции.

Мы играем не только для местной публики, но и украинских болельщиков, которые были сегодня на трибунах. Для всех людей, которые находятся сейчас в Украине и смотрели игру по телевидению. Мы понимали, что должны были победить в этой игре, прежде всего для них. Ибо они нас поддерживают всеми силами. И также небольшие изменения, проведенные в тактике, привели к головам и положительному результату во втором тайме. Мы оттолкнулись от тактики Антверпена. С самого начала ожидали от них немного другой игры, но они показали такую тактику. Соответственно, мы должны были изменить собственный подход. В перерыве мы использовали не только ментальный аспект, но и тактический. Это дало нам хороший результат,

– заявил ван Леувен.

Это первые очки Шахтера в этой Лиге чемпионов. Дончане выходят на третье место в группе и становятся фаворитами в борьбе за путевку в плей-офф Лиги Европы.

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Отметим, что перед матчем с Антверпеном Патрик был близок к увольнению уже через три месяца после своего назначения. Шахтер не поражал в УПЛ и в минувшие выходные уступил Ворскли.

До этого дончане потеряли очки с Вересом (1:1), Кривбассом (3:3) и Рухом (1:1), а также уступили Порту в первом туре ЛЧ (1:3). "Горняки" пока лидируют в чемпионате Украины, но по потерянным очкам Динамо идет впереди (+6 баллов).