Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф отличился героическим поступком в родной Швеции, куда отправился в отпуск после завершения сезона.

Футболист стал свидетелем ограбления 90-летней бабушки, но не остался в стороне, а выследил грабителя, повалил его на землю и задержал до приезда полиции, сообщает Aftonbladet.

Смотрите также: Роналдинью вышел на свободу после ареста за поддельные документы: какую сумму заплатит бразилец

При этом защитник "МЮ" не хотел, чтобы его фамилия всплыла в СМИ, но издание Sportbladet узнало, что это действительно был он. "Виктор считает, что сделал ровно то, что обязан был сделать любой на его месте", – заявил один из друзей футболиста.

В полиции поблагодарили Линделёфа за то, что случилось и сообщили, что задержанный ранее уже неоднократно привлекался органами правопорядка в том числе за хранение наркотиков.

Место, где произошло событие:

Инцидент с другим игроком "Манчестер Юнайтед"

Эта ситуация резонирует с инцидентом, который произошел с партнером Виктора по защите в "МЮ" Гарри Магуайром.

На днях капитана "Манчестер Юнайтед" арестовали за драку и нападение на полицейских. Относительно английского защитника и еще двух задержанных в Греции возбуждено уголовное дело.