Захисник англійського "Манчестер Юнайтед" Віктор Лінделеф відзначився героїчним вчинком у рідній Швеції, куди відправився у відпустку після завершення сезону.

Футболіст став свідком пограбування 90-річної бабусі, але не залишився в стороні, а вистежив грабіжника, повалив його на землю і затримав до приїзду поліції, повідомляє Aftonbladet.

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При цьому захисник "МЮ" не хотів, щоб його прізвище спливло в ЗМІ, але видання Sportbladet довідалося, що це дійсно був він. "Віктор вважає, що зробив рівно те, що зобов'язаний був зробити будь-хто на його місці", – заявив один з друзів футболіста.

У поліції подякували Лінделефу за те, що трапилося і повідомили, що затриманий раніше вже неодноразово притягувався органами правопорядку в тому числі за зберігання наркотиків.

Місце, де відбулася подія:

Інцидент з іншим гравцем "Манчестер Юнайтед"

Ця ситуація резонує з інцидентом, який стався з партнером Віктора щодо захисту в "МЮ" Гаррі Магуайром.

Днями капітана "Манчестер Юнайтед" заарештували за бійку і напад на поліцейських. Відносно англійського захисника і ще двох затриманих в Греції порушено кримінальну справу.