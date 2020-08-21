Против защитника английского "Манчестер Юнайтед" открыли уголовное дело в Греции. ого обвиняют в пьяной драке с полицейскими, а также попытке дать взятку.

Гарри Макгуайр проводит свой отпуск на греческом острове Миконос. Именно там его и задержали. Полиция получила вызов в один из баров, где возник конфликт между английскими туристами, пишет издание Protothema. Дело дошло до драки.

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Правоохранителям удалось разнять драку. И все бы для дебоширов закончилось выписанием протокола. Однако в этот момент один из них решил выяснить отношения и с полицейским. Поэтому трех агрессивно настроенных туристов пришлось задержать. Среди задержанных оказался и игрок МЮ Макгуайр. Все они были пьяны. В полицейский участок их доставили в наручниках.

Maguire arriving at Syros police station from Mykonos. His court appearance is tomorrow #muzone [@YanniRamone] pic.twitter.com/IxDPLYlMEh — United Zone (@ManUnitedZone_) August 21, 2020

Впоследствии уже стало известно, что задержанные пытались уладить дело с помощью взятки. Греческие СМИ пишут, что инициатива шла именно от футболиста.

Теперь же на трех англичан завели дело. Их обвиняют в насилии в отношении должностных лиц, неповиновении, нанесении телесных повреждений, оскорблениях и попытке подкупа.