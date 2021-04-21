Отмечено, что за рулем иномарки BMW X5 был игрок Колоса. Написано, что он не был внимательным и не следил за дорожной обстановкой. Также не выбрал безопасную скорость в движении и из-за этого врезался в металлический отбойник.

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За совершение административного правонарушения и после искреннего раскаяния, а также из-за отсутствия отягчающих обстоятельств, футболиста оштрафовали на 340 гривен.

Кроме этого, он также будет обязан оплатить судебный сбор в размере 454 гривны. Суммарная сумма штрафа – 784 гривны.

Кто из игроков Колоса совершил ДТП

Имя нарушителя скрыто, но указано, что это уроженец Ужгорода. Возможно, за рулем был 27-летний полузащитник Вячеслав Чурко, родившийся в этом городе.

Кстати, именно Чурко, а также Владимира Лысенко, Вадима Милько и еще одного футболиста Колоса обвиняли в пьяных беспорядках в поезде Ужгород – Киев. Но клуб отрицает, что эта история имела место.