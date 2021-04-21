Зазначено, що за кермом іномарки BMW X5 був гравець Колоса. Пишеться, що він не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою. Також не вибрав безпечну швидкість в русі і з-за цього врізався в металевий відбійник.

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За вчинення адміністративного правопорушення і після щирого каяття, а також через відсутність обтяжуючих обставин, футболіста оштрафували на 340 гривень.

Крім цього, він також буде зобов'язаний сплатити судовий збір в розмірі 454 гривні. Сумарна сума штрафу – 784 гривні.

Хто з гравців Колоса скоїв ДТП

Ім'я порушника приховано, але вказано, що це уродженець Ужгорода. Можливо, за кермом був 27-річний півзахисник В'ячеслав Чурко, який народився в цьому місті.

До речі, саме Чурко, а також Володимира Лисенка, Вадима Мілько та ще однин футболіст Колоса звинувачували у п'яних заворушеннях в поїзді Ужгород – Київ. Але клуб заперечує, що ця історія мала місце.