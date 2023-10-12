Загадочное исчезновение: игрок Шахтера потерялся в аэропорту после матча Юношеской лиги УЕФА, – СМИ
Источник:Динамомания
Странный инцидент произошел после матча Юношеской лиги УЕФА Антверпен – Шахтер. Один из футболистов "горняков" решил не возвращаться в Украину.
4 октября в рамках 2-го тура Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 обыграл сверстников из Антверпена со счетом 2:1. Однако после победы домой вернулись не все игроки "горняков".
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Бегство футболиста
По сообщению Динамомании, хавбек Шахтера Александр Роспутько остался в Бельгии. Накануне футболист договорился с клубом о новом пятилетнем контракте.
Благодаря этому он был включен в состав команды на матч против Антверпена. В поединке номинальный хавбек отыграл 90 минут. После игры вся делегация Шахтера должна была вернуться в Украину.
Однако в аэропорту недосчитались Роспутька. Все поиски юного футболиста оказались тщетными. Все, что нашли в аэропорту – это аккуратно сложенная форма.
Кроме того, Александр удалил все свои страницы в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Сейчас местонахождение футболиста неизвестно.
Что известно о пропавшем игроке
- Александр Роспутько родился в Горловке. С детства он воспитывался в Академии Шахтера.
- В команде Алексея Белика играл опорного полузащитника, а при необходимости мог закрыть позицию центрбека.
- В нынешнем сезоне Александр сыграл за Шахтер U-19 в турнире юношеских команд 8 матчей.
- На счету 19-летнего хавбека также 4 игры за сборную Украины U-19.