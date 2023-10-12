Загадочное исчезновение: игрок Шахтера потерялся в аэропорту после матча Юношеской лиги УЕФА, – СМИ

Странный инцидент произошел после матча Юношеской лиги УЕФА Антверпен – Шахтер. Один из футболистов "горняков" решил не возвращаться в Украину.

4 октября в рамках 2-го тура Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 обыграл сверстников из Антверпена со счетом 2:1. Однако после победы домой вернулись не все игроки "горняков".

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Бегство футболиста

По сообщению Динамомании, хавбек Шахтера Александр Роспутько остался в Бельгии. Накануне футболист договорился с клубом о новом пятилетнем контракте.

Благодаря этому он был включен в состав команды на матч против Антверпена. В поединке номинальный хавбек отыграл 90 минут. После игры вся делегация Шахтера должна была вернуться в Украину.

Однако в аэропорту недосчитались Роспутька. Все поиски юного футболиста оказались тщетными. Все, что нашли в аэропорту – это аккуратно сложенная форма.

Кроме того, Александр удалил все свои страницы в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Сейчас местонахождение футболиста неизвестно.

Что известно о пропавшем игроке