Зимой 2023 года Шахтер совершил рекордный трансфер в истории УПЛ. Донецкий клуб продал в Челси вингера Михаила Мудрика за 70 миллионов евро.

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Еще около 30 миллионов "горняки" могут получить в качестве бонусов. Президент Шахтера Ринат Ахметов высказал свое мнение о продаже вингера в АПЛ.

В этом сезоне Шахтер не только побеждал на поле, но и добивался новых достижений за его пределами. Переход Михаила Мудрика в Челси стал рекордным трансфером в истории клуба и украинского футбола в целом. Имею двойные чувства по этому переходу. С одной стороны, я не хочу терять сильных футболистов, которые могут принести много пользы Шахтеру. С другой, я радуюсь, что воспитанник нашей академии, молодой украинский игрок выступает в сильнейшем футбольном чемпионате планеты АПЛ. Наши игроки могут и должны быть среди самых лучших в мире. И я верю, что у Михаила все получится, что благодаря таланту, умноженному на упорный труд, он достигнет всех возможных спортивных вершин, покорит футбольную Европу и воплотит свои мечты. Часть средств от трансфера я решил направить на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали", который помогает почти 10 тысячам защитников города и членам их семей.

– говорится в заявлении Ахметова.

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Напомним, что Мудрик является питомцем Шахтера, за который выступает с 2018 года с перерывом на аренды в Арсенал Киев и Десну. В 44 матчах Михаил отметился 12 голами за "горняков" и дважды стал чемпионом Украины.

Правда, в Челси пока украинец не сильно впечатляет. За 2023 год Мудрик провел 25 в футболке лондонцев, записав на свой счет только один гол и два ассиста.