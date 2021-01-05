Было обидно: футболист Динамо Миколенко рассказал о самом большом "хейте" от фанатов
В последние годы Динамо не тешило родных болельщиков большими победами. Поэтому оскорбительные слова в адрес игроков и клуба звучали неоднократно. Футболист Динамо Виталий Миколенко рассказал, за что получил самый большой "хейт" от болельщиков.
Виталий Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ вспомнил об инциденте в матче с Ювентусом в Лиге чемпионов. В Турине Виталий уже после первого тайма обменялся футболками с игроком Ювентуса Федерико Кьеза.
Примечательно Сдохни тварь – это классика, зачастую пожелания – рак: теннисистка Цуренко о хейтерах
Это обидно было
Динамо уступило Ювентусу 3:0, а Миколенко обвинили в том, что он съездил в Италию "за сувениром". У игрока другая версия событий.
Он (Кьеза, – Спорт 24) после первого тайма снял футболку, когда играли с Ювентусом. Идет позади меня. Я оборачиваюсь. Он говорит: "Нет". Я говорю: "Давай внутри". Он говорит: "Нет проблем". И дает мне футболку. Я снимаю футболку, мы обмениваемся,
– сказал "динамовец".
Миколенко заявил, что полученный хейт огорчил его.
"Потом меня как начали поливать и парафинить, мол, он туда поехал сувениры собирать. И всю команду начали поливать. Это обидно было", – рассказал Миколенко.
Это интересно "Ну что ты, сынок": игроки Динамо смеялись над Миколенко после жесткого обращения Шевченко
Миколенко и Кьеза обмениваются футболками / Скриншот
Поделиться новостью