В последние годы Динамо не тешило родных болельщиков большими победами. Поэтому оскорбительные слова в адрес игроков и клуба звучали неоднократно. Футболист Динамо Виталий Миколенко рассказал, за что получил самый большой "хейт" от болельщиков.

Виталий Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ вспомнил об инциденте в матче с Ювентусом в Лиге чемпионов. В Турине Виталий уже после первого тайма обменялся футболками с игроком Ювентуса Федерико Кьеза.

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Это обидно было

Динамо уступило Ювентусу 3:0, а Миколенко обвинили в том, что он съездил в Италию "за сувениром". У игрока другая версия событий.

Он (Кьеза, – Спорт 24) после первого тайма снял футболку, когда играли с Ювентусом. Идет позади меня. Я оборачиваюсь. Он говорит: "Нет". Я говорю: "Давай внутри". Он говорит: "Нет проблем". И дает мне футболку. Я снимаю футболку, мы обмениваемся,

– сказал "динамовец".

Миколенко заявил, что полученный хейт огорчил его.

"Потом меня как начали поливать и парафинить, мол, он туда поехал сувениры собирать. И всю команду начали поливать. Это обидно было", – рассказал Миколенко.

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Миколенко и Кьеза обмениваются футболками​ / Скриншот

Ко вниманию. В этом сезоне Виталий сыграл 17 матчей за Динамо. В его активе две результативные передачи. По данным Transfermarkt, он стоит 13 миллионов евро.