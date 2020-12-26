Опытная украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о непростом общении с так называемыми хейтерами. 146 ракетка мира заявила, что получала в свой адрес "пожелания" о смерти.

В интервью ютуб-каналу INTERSPORT Украина 31-летняя чемпионка четырех турниров WTA рассказала, что получает негативные сообщения на разных языках.

Смотрите также С бутылкой на голове: Свитолина разорвала сеть забавным танцем живота – видео

В основном желают смерти

По словам теннисистки, чаще всего ей и семье желают смерти. Также среди пожеланий – болезнь рак.

Хейтерские сообщения не только с нашей стороны прилетают – не только русскоязычные, разные языки бывают. Различные смысловые нагрузки – в основном желают смерти тебе и родственникам. "Сдохни тварь" – это вообще классика. Самое частое пожелание – чтобы у меня был рак,

– сказала Цуренко.

Цуренко попыталась найти объяснение, почему люди пишут негативные сообщения. По мнению спортсменки, эта злость существует около десяти минут.

"Я считаю, что люди просто не понимают, что они вообще пишут. Мне кажется, что они даже какой-то смысл в это не вкладывают. Чистая злость, которая существует 10 минут, затем они остывают и, возможно даже, удаляют свои сообщения. Для меня это непонятно. Я не такой человек, который даже в ярости, в худшем состоянии способен сказать человеку что-то плохое", – добавила Цуренко.

Что известно о Цуренко

Украинка, которая начала профессиональную карьеру в 2007 году, является чемпионкой четырех турниров: Стамбул (2015), Гуанчжоу (2015), Акапулько (2016, 2017).

Также Цуренко финалистка престижного турнира WTA в Брисбене (2019). Рекорд украинки в личном рейтинге WTA – 23 место.

Лучшее выступление Цуренко на турнирах серии Грэнд Слэм – 1/4 финала US Open 2018. По данным сайта WTA, призовые за всю карьеру Цуренко составляют более 4 миллионов долларов. В 2020 году Леся заработала более 130 тысяч долларов.