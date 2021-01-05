Протягом останніх років Динамо не тішило рідних вболівальників великими перемогами. Тому образливі повідомлення на адресу гравців та клубу лунали неодноразово. Футболіст Динамо Віталій Миколенко розповів, за що отримав найбільший "хейт" від вболівальників.

Віталій Миколенко в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ згадав про інцидент у матчі з Ювентусом у Лізі чемпіонів. У Турині Віталій вже після першого тайму обмінявся футболками з гравцем Ювентуса Федеріко К'єзою.

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Це прикро було

Динамо поступилося Ювентусу 3:0, а Миколенка звинуватили в тому, що він з'їздив в Італію "за сувеніром". Гравець має іншу версію подій.

Він (К'єза, – Спорт 24) після першого тайму зняв футболку, коли грали з Ювентусом. Йде позаду мене. Я повертаюся. Він каже: "Ні". Я кажу: "Давай всередині". Він каже: "Немає проблем". І дає мені футболку. Я знімаю футболку, ми обмінюємось,

– сказав "динамівець".

Миколенко заявив, що отриманий хейт був прикрим для нього.

"Потім мене як почали поливати і парафінити, мовляв, він туди поїхав сувеніри збирати. І всю команду почали поливати. Це прикро було", – розповів Миколенко.

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Миколенко і К'єза обмінюються футболками / Скриншот