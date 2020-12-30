Перед матчем сборной Украины против Испании в Лиге наций, который состоялся 14 октября, на открытой тренировке "сине-желтых" камеры зафиксировали жесткое обращение Андрея Шевченко к Виталию Миколенко. Наставнику сборной Украины не понравился смех игрока Динамо.

В итоге Шевченко жестко обратился к Миколенко: "Не надо смеяться. Сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?".

Как это было Никому не до смеха будет, – Шевченко к игрокам сборной перед матчем с Испанией

Эпизод с участием Шевченко и Миколенко не остался без внимания игроков киевского клуба.

Защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев в интервью Sport Arena рассказал, как в команде насмехались над Миколенко после слов Андрея Шевченко.

Ну что ты, сынок

Караваев заявил, что игроки Динамо несколько недель цитировали Шевченко, обращаясь к Миколенко.

Да, 2 – 3 недели обращались к нему: "Ну что ты, сынок". Говорили, травили. Просто это так выделили и указали, что это было в адрес Миколенко, хотя Шевченко не говорил имя. Шевченко был заведен перед важным матчем, любой смех и неприятие информации будет напрягать и раздражать,

– сказал Караваев.

По словам Караваева, через несколько минут Шевченко подошел к Миколенко, и они уже смеялись.

"Тренер имеет право и должен все это делать. Он показал свою позицию, что так не должно быть", – резюмировал Караваев.

Отметим, что перед матчем с Испанией в лагере сборной Украины была напряженная ситуация. "Сине-желтые" проиграли три подряд матча: Испании – 4:0, спарринг с Францией – 7:1 и 3:1 – Германии. 14 октября 2020 года сборная Украины впервые в истории победила Испанию благодаря единственному голу Цыганкова.