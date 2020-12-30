"Ну что ты, сынок": игроки Динамо насмехались над Миколенко после жесткого обращения Шевченко
Перед матчем сборной Украины против Испании в Лиге наций, который состоялся 14 октября, на открытой тренировке "сине-желтых" камеры зафиксировали жесткое обращение Андрея Шевченко к Виталию Миколенко. Наставнику сборной Украины не понравился смех игрока Динамо.
В итоге Шевченко жестко обратился к Миколенко: "Не надо смеяться. Сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?".
Как это было Никому не до смеха будет, – Шевченко к игрокам сборной перед матчем с Испанией
Эпизод с участием Шевченко и Миколенко не остался без внимания игроков киевского клуба.
Защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев в интервью Sport Arena рассказал, как в команде насмехались над Миколенко после слов Андрея Шевченко.
Ну что ты, сынок
Караваев заявил, что игроки Динамо несколько недель цитировали Шевченко, обращаясь к Миколенко.
Да, 2 – 3 недели обращались к нему: "Ну что ты, сынок". Говорили, травили. Просто это так выделили и указали, что это было в адрес Миколенко, хотя Шевченко не говорил имя. Шевченко был заведен перед важным матчем, любой смех и неприятие информации будет напрягать и раздражать,
– сказал Караваев.
По словам Караваева, через несколько минут Шевченко подошел к Миколенко, и они уже смеялись.
"Тренер имеет право и должен все это делать. Он показал свою позицию, что так не должно быть", – резюмировал Караваев.
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