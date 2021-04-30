Сообщается, что восстановление может занять более шести месяцев. Также сказано, что восстановление Каргбо будет проходить на базе столичного Динамо.

Как это было Каргбо получил жуткую травму в матче Олимпик – Заря: срок восстановления игрока

"Очень оперативно все сработали, потому что это произошло в Чернигове. Мы взяли его около 10 вечера, а уже в 8:30 начиналась операция. У него достаточно тяжелая травма – многоосколочный перелом большеберцовой кости и небольшой – малоберцовой. 2 часа длилась операция", – сказала главный врач медицинского центра Анна Вовченко.

При операции использовали специальный стержень – он сразу сможет наступать на ногу, переносить 15-20% веса, пользуясь костылями. Такая ходьба продлится 2,5 месяца. Если все будет хорошо на контрольном рентгене, через 3,5 месяца начнет понемногу бегать. Потом еще через год нужно будет вытащить стержень. Думаю, он нормально вернется к футболу,

– подытожила врач.

Что известно о травме Каргбо