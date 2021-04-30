Как Каргбо получил травму

В игровом моменте арендованный у Динамо нападающий и голкипер Зари Василь столкнулись в борьбе за мяч. Нога футболиста Олимпика неестественно выгнулась. С футбольного поля игрока забрали сразу в больницу, где его ждала операция и длительное восстановление.

Больше о матче Олимпик сенсационно победил Зарю в матче с незасчитанным голом и удалением вратаря: видео

Уже после матча стало известно, что у Каргбо перелом большой и малой берцовой кости. После этой борьбы Заря играла в меньшинстве. Олимпику таки удалось дожать луганскую команду 2:1. Как раз два гола дончане забили после удаления Василя.

Президент донецкого клуба Владислав Гельзин рассказал о состоянии здоровья форварда Олимпика.

Как себя сейчас чувствует Каргбо? Ему сделали операцию в Киеве. Все сделано для того, чтобы нога срослась, чтобы он вернулся в игру. Врачи говорят, что если все будет хорошо развиваться, то уже через три месяца он должен вернуться к упражнениям для реабилитации,

– сказал Гельзин.

Каргбо выступает за Олимпик на правах аренды. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.

В этом сезоне Ибрагим провел в футболке дончан 21 поединок, в которых отметился 3 голами.

Видео столкновения Василя и Каргбо