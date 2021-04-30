Повідомляється, що відновлення може зайняти більше шести місяців. Також сказано, що відновлення Каргбо буде проходити на базі столичного Динамо.

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"Дуже оперативно все спрацювали, тому що це сталося в Чернігові. Ми взяли його близько 10 вечора, а вже о 8:30 розпочиналася операція. У нього досить важка травма – багатоуламковий перелом великогомілкової кістки і невеликий – малогомілкової. 2 години тривала операція", – сказала головний лікар медичного центру Ганна Вовченко.

При операції використовували спеціальний стрижень – він одразу зможе наступати на ногу, переносити 15-20% ваги, користуючись милицями. Така ходьба триватиме 2,5 місяці. Якщо все буде добре на контрольному рентгені, через 3,5 місяці почне помалу бігати. Потім ще через рік потрібно буде витягнути стрижень. Думаю, він нормально повернеться до футболу,

– підсумувала лікар.

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