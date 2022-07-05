Футболист АПЛ и сборной своей страны был арестован в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании. По информации СМИ, 4 июля в полицию поступило заявление об изнасиловании женщины в возрасте 20 лет.

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Событие произошло в июне. Задержанный футболист был заключен под стражу. Полиция проводит его допрос.

Что известно о футболисте

Имя игрока не разглашают, но известно, что ему около 30 лет, а сам он всемирно известен.

Клуб игрока уже знает ситуацию, однако от комментариев отказывается. Участие футболиста в подготовке нового сезона и самой кампании АПЛ теперь под вопросом.

Также речь идет о том, что сборная, которую он представляет, выступит на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что Лондон в АПЛ представляют Челси, Арсенал, Вест Хэм, Тоттенхэм, Кристал Пелас, Фулгэм и Брентфорд.

Кстати говоря. Это уже не первый случай изнасилования игроков АПЛ в последнее время. Сейчас по этой причине вне игры находятся Бенжамен Менди из Манчестер Сити и Мейсон Гринвуд из Манчестер Юнайтед.