Футболіст АПЛ та збірної своєї країни був арештований у Північному Лондоні через підозру у зґвалтуванні. За інформацією ЗМІ, 4 липня до поліції надійшла заява про зґвалтування жінки віком 20 років.

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Подія трапилася у червні. Затриманого футболіста взяли під варту. Поліція проводить його допит.

Що відомо про футболіста

Ім’я гравця не розголошують, але відомо, що йому близько 30 років, а сам він всесвітньо відомий.

Клуб гравця вже знає про ситуацію, проте від коментарів відмовляється. Участь футболіста у підготовці до нового сезону та самій кампанії АПЛ тепер під питанням.

Також йдеться про те, що збірна, яку він представляє виступить на чемпіонаті світу у Катарі.

Зазначимо, що Лондон в АПЛ представляють Челсі, Арсенал, Вест Хем, Тоттенгем, Крістал Пелас, Фулгем та Брентфорд.

До речі. Це вже не перший випадок зґвалтування з боку гравців АПЛ останнім часом. Зараз з цієї причини поза грою перебувають Бенжамен Менді з Манчестер Сіті і Мейсон Грінвуд з Манчестер Юнайтед.