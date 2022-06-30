Футболист требует у адвоката 626 тысяч долларов

Юрист Роналду Питер Кристиансен просит окружного судью США Дженнифер Дорси возложить на адвоката женщины Лесли Марка Стовалла личную ответственность за возмещение.

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Для формирования суммы иска Кристиансен пользовался тем, что адвокаты получают от 350 до 850 долларов в час. В этом деле речь идет о примерно 1200 часах.

Стовалл игнорирует смс и электронные письма. Он должен ответить в суд Лас-Вегаса до 8 июля.

Звездный нападающий пытается взыскать 626 тысяч долларов с адвоката модели.

Что известно о судебном процессе