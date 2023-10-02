Фулхем – Челсі 0:2

Голи: Мудрик, 18, Броя, 19.

В чемпіонаті Англії добіг кінця 7 тур сезону 2023-2024. В останньому матчі вікенду Челсі грав у лондонському дербі проти Фулхема, пише 24 канал.

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Кадрові проблеми "синіх"

Команда Маурісіо Почеттіно кепсько почала сезон, здобувши лише одну перемогу у шести іграх. Через це "сині" застрягли біля зони вильоту. Втім дербі дозволило поправити становище.

На гру проти Фулхема тренер не міг виставити основного форварда Джексона через перебір карток, тоді як Нкунку давно травмований. Тому пару нападників склали албанець Армандо Броя та українець Михайло Мудрик.

Після переходу в Челсі наш вінгер відзначився лише двома асистами, тоді як забити ніяк не вдавалось. Втім на "Крейвен Коттедж" Михайло таки зміг перервати цю прикру серію.

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Перший гол Мудрика

Прийнявши на груди м'яч від Колвілла, Мудрик просунувся до воріт Лено і реалізував вихід сам-на-сам. Отже, лік голам українця у Челсі нарешті відкрито.

Вже за хвилину "сині" подвоїли рахунок зусиллями Брої. Албанець завершив атаку, яку розпочав Палмер перехватом біля чужого карного майданчика. У перерві Почеттіно замінив Мудрика на Маатсена.

Більше Челсі не забивав і не дав Фулхему розмочити рахунок. Тож "пенсіонери" здобули другу перемогу в АПЛ і наздогнали той таки Фулхем, піднявшись на 11 місце. За тиждень на лондонців чекає виїзд до Бернлі.