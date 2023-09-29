Не все из них были удовлетворены рейтингом, который им прописали канадские разработчики. Одним из таких был Михаил Мудрик.

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Есть над чем работать

Украинский вингер получил базовую карту с рейтингом 75 баллов. Его характеристики были оценены следующими показателями:

скорость – 91

удар – 66

умение подходить – 68

дриблинг – 79

игра в защите – 44

физика – 58.

Михаилу не понравилась его карточка в игре и на вопрос о показателях, украинец ответил, что ему не нравятся все характеристики.

Видео с Мудриком начинается с 0:48

Справка. После своего перехода в Челси Михаил Мудрик провел 23 официальных матча за Челси, в которых совершил 2 ассиста. В последнее время он начал демонстрировать больше качества на поле, и после его замены в матче с Брайтоном болельщики устроили ему аплодисменты стоя.