Не все из них были удовлетворены рейтингом, который им прописали канадские разработчики. Одним из таких был Михаил Мудрик.

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Есть над чем работать

Украинский вингер получил базовую карту с рейтингом 75 баллов. Его характеристики были оценены следующими показателями:

  • скорость – 91
  • удар – 66
  • умение подходить – 68
  • дриблинг – 79
  • игра в защите – 44
  • физика – 58.

Михаилу не понравилась его карточка в игре и на вопрос о показателях, украинец ответил, что ему не нравятся все характеристики.

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