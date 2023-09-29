Не все из них были удовлетворены рейтингом, который им прописали канадские разработчики. Одним из таких был Михаил Мудрик.
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Есть над чем работать
Украинский вингер получил базовую карту с рейтингом 75 баллов. Его характеристики были оценены следующими показателями:
- скорость – 91
- удар – 66
- умение подходить – 68
- дриблинг – 79
- игра в защите – 44
- физика – 58.
Михаилу не понравилась его карточка в игре и на вопрос о показателях, украинец ответил, что ему не нравятся все характеристики.
Видео с Мудриком начинается с 0:48