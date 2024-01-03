Спортсмен, имеющий в своем активе 14 боев (10-2-2, 5 КО), в первый день 2024 получил серьезное ранение. Это произошло во время выполнения боевого задания на фронте.

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Воин уже начал восстановление

Сам боксер, который является военнослужащим добровольческого подразделения "Group Makhno", рассказал о неприятном событии в своих соцсетях. Тимур опубликовал видео, на котором изображены первые события после попадания в него осколка.

Так себе 1 января. Я 300, осколок насквозь и сломанное бедро. Думаю какое-то время буду не в строю,

– написал боксер.

Смотрите видео со спасением боксера и его эвакуацией (Осторожно присутствует ненормативная лексика, 18+)

Сообщается, что побратимы самостоятельно преодолели два с половиной километра, чтобы доставить боксера в больницу. В настоящее время Тимур Кузахмедов находится в Запорожье, где проходит восстановление. Он уже успел сделать даже первые шаги.

Смотрите видео с первыми шагами боксера после ранения

Поддержку Тимуру Казахмедову уже успели продемонстрировать юные боксеры из детской группы, нарисовавшие ему открытки с пожеланием здоровья. Они с нетерпением ждут возвращения их тренера к занятиям в спортзале.



Дети ждут возвращения Тимура Кузахмедова / инстаграм спортсмена

Редакция 24 Канала желает скорейшего выздоровления героическому спортсмену и возвращения в ринг. Большое уважение нашим защитникам и защитницам.