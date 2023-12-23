Павший воин пошел защищать Украину сразу после начала полномасштабного вторжения России. Он погиб в результате артиллерийского удара врага.

Читайте также Навсегда 18: на войне погиб мастер спорта по плаванию Никита Засядько

Трагическая новость с передовой

Эльчин Мурадов в гражданской жизни был судьей международной категории и главным рефери Киева. О трагической новости сообщила Федерация бокса Украины.

До войны он сделал очень многое для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства. Мы всегда будем помнить все, что сделал этот порядочный и хороший человек. Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Эльчина! Вечная память и слава Герою, погибшему, защищая нашу Родину! Никогда не забудем!

– говорится в заявлении.



Эльчин Мурадов / ФБУ

Отметим, что эта потеря, к сожалению, стала далеко не первой среди боксеров в 2023 году. В ноябре свою жизнь за свободу Украины отдал земляк Эльчина Мурадова из Броваров Андрей Ярчевский. Теперь еще одним" Ангелом спорта стало больше...

Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую унесенную жизнь украинца. Вечная память...