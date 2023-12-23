Павший воин пошел защищать Украину сразу после начала полномасштабного вторжения России. Он погиб в результате артиллерийского удара врага.
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Трагическая новость с передовой
Эльчин Мурадов в гражданской жизни был судьей международной категории и главным рефери Киева. О трагической новости сообщила Федерация бокса Украины.
До войны он сделал очень многое для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства. Мы всегда будем помнить все, что сделал этот порядочный и хороший человек. Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Эльчина! Вечная память и слава Герою, погибшему, защищая нашу Родину! Никогда не забудем!
– говорится в заявлении.
Эльчин Мурадов / ФБУ
Отметим, что эта потеря, к сожалению, стала далеко не первой среди боксеров в 2023 году. В ноябре свою жизнь за свободу Украины отдал земляк Эльчина Мурадова из Броваров Андрей Ярчевский. Теперь еще одним" Ангелом спорта стало больше...