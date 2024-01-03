Полеглий воїн з квітня 2022 року вважався безвісти зниклим після боїв на Ізюмському напрямку. Наприкінці того ж року мати Артема розповідала, що їй вдалося дізнатися, що він перебуває у полоні.
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Трагічна новина, яка обірвала надію
Після багатьох місяців невизначеності та пошуків рідними й друзями будь-якої додаткової інформації про Артема Хана, все ж таки з'явилась звістка, що, на жаль, хлопець залишив поле бою на щиті. Йому був лише 21 рік.
До повномасштабного сторгнення український воїн у Миколаєві займався боксом та змішаними єдиноборствами. Був вихованцем СДЮСШОР-6.
На війні виконував бойові завдання у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, У квітні 2024 року йому могло виповнитися 23 роки, проте цього не сталося й український захисник приєднався до числа "янголів спорту", яких наразі вже є більше 400.
Нагадаємо, що також нещодавно на фронті загинули ще 2 представника зі світу боксу. Ними стали Андрій Ярчевський із позивним "Нокаут" та рефері Ельчин Мурадов, обидва вони були уродженцями Броварів.