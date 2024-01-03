Полеглий воїн з квітня 2022 року вважався безвісти зниклим після боїв на Ізюмському напрямку. Наприкінці того ж року мати Артема розповідала, що їй вдалося дізнатися, що він перебуває у полоні.

Читайте також Спорт не поза політикою: український боксер отримав серйозне поранення на фронті – відео

Трагічна новина, яка обірвала надію

Після багатьох місяців невизначеності та пошуків рідними й друзями будь-якої додаткової інформації про Артема Хана, все ж таки з'явилась звістка, що, на жаль, хлопець залишив поле бою на щиті. Йому був лише 21 рік.

До повномасштабного сторгнення український воїн у Миколаєві займався боксом та змішаними єдиноборствами. Був вихованцем СДЮСШОР-6.

На війні виконував бойові завдання у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, У квітні 2024 року йому могло виповнитися 23 роки, проте цього не сталося й український захисник приєднався до числа "янголів спорту", яких наразі вже є більше 400.

Нагадаємо, що також нещодавно на фронті загинули ще 2 представника зі світу боксу. Ними стали Андрій Ярчевський із позивним "Нокаут" та рефері Ельчин Мурадов, обидва вони були уродженцями Броварів.

Редакція 24 Каналу співчуває сім’ї загиблого захисника України. Ворог обов'язково відповість за кожне забране життя українця. Вічна пам'ять...