Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну покинул UFC и теперь потирает руки от будущих перспектив. Ведь свой следующий поединок "Хищник" может провести на боксерском ринге против Тайсона Фьюри. Сколько денег принесет такой бой – остается только догадываться.
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Нганну надеется выйти на ринг летом
Экс-чемпион UFC уже контактировал с представителями Фьюри по организации поединка. Однако сейчас голова "Цыганского короля" занята подготовкой к мегафайту с Усиком.
"Общался с его представителями, но сейчас он занят организацией поединка с Александром Усиком, который запланирован на апрель.
До этого времени не будет свободен. Однако я пытаюсь понять, можем ли мы заключить соглашение по этому бою. Это даст мне возможность подготовиться к бою по боксу. У меня нет проблем с графиком", – заметил Нганну.
Боец ММА рассчитывает, что поединок против Фьюри удастся организовать летом этого года.
Стоит заметить, что, несмотря на оптимизм Нганну, бой за звание абсолюта имеет большее значение, чем его возможный коммерческий поединок. Поэтому, независимо от результата боя между Усиком и Фьюри, реванш станет обязательным. Таким образом Фрэнсису придется подождать, когда освободится "Цыганский король", или искать пути к Энтони Джошуа.