Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну покинул UFC и теперь потирает руки от будущих перспектив. Ведь свой следующий поединок "Хищник" может провести на боксерском ринге против Тайсона Фьюри. Сколько денег принесет такой бой – остается только догадываться.

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Нганну надеется выйти на ринг летом

Экс-чемпион UFC уже контактировал с представителями Фьюри по организации поединка. Однако сейчас голова "Цыганского короля" занята подготовкой к мегафайту с Усиком.

"Общался с его представителями, но сейчас он занят организацией поединка с Александром Усиком, который запланирован на апрель.

До этого времени не будет свободен. Однако я пытаюсь понять, можем ли мы заключить соглашение по этому бою. Это даст мне возможность подготовиться к бою по боксу. У меня нет проблем с графиком", – заметил Нганну.

Боец ММА рассчитывает, что поединок против Фьюри удастся организовать летом этого года.

Надеюсь, наш бой с Фьюри состоится в июне или июле. Это вполне возможно,

– сказал бывший чемпион UFC.

Стоит заметить, что, несмотря на оптимизм Нганну, бой за звание абсолюта имеет большее значение, чем его возможный коммерческий поединок. Поэтому, независимо от результата боя между Усиком и Фьюри, реванш станет обязательным. Таким образом Фрэнсису придется подождать, когда освободится "Цыганский король", или искать пути к Энтони Джошуа.