Боєць змішаних єдиноборств Френсіс Нганну залишив UFC і тепер потирає руки від майбутніх перспектив. Адже свій наступний поєдинок "Хижак" може провести на боксерському рингу проти Тайсона Ф'юрі. Скільки грошей принесе такий бій – залишається лише здогадуватися.

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Нганну сподівається вийти на ринг влітку

Ексчемпіон UFC вже контактував з представниками Ф'юрі щодо організації поєдинку. Проте зараз голова "Циганського короля" зайнята підготовкою до мегафайту з Усиком.

"Спілкувався з його представниками, але зараз він зайнятий організацією поєдинку з Олександром Усиком, який запланований на квітень.

До цього часу не буде вільний. Проте я намагаюся зрозуміти, чи можемо ми укласти угоду до цього бою. Це дасть мені можливість підготуватися до бою з боксу. У мене немає проблем із графіком", – зауважив Нганну.

Боєць ММА розраховує, що поєдинок проти Ф'юрі вдасться організувати вже влітку цього року.

Сподіваюся, наш бій із Ф'юрі відбудеться у червні чи липні. Це цілком можливо,

– сказав колишній чемпіон UFC.

Варто зауважити, що не дивлячись на оптимізм Нганну, бій за звання абсолюту має більше значення, ніж його можливий комерційний поєдинок. І тому, незалежно від результату бою між Усиком та Ф'юрі, реванш стане обов'язковим. Таким чином Френсісу доведеться почекати, коли звільниться "Циганський король", або шукати шляхи до Ентоні Джошуа.