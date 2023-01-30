Боєць змішаних єдиноборств Френсіс Нганну залишив UFC і тепер потирає руки від майбутніх перспектив. Адже свій наступний поєдинок "Хижак" може провести на боксерському рингу проти Тайсона Ф'юрі. Скільки грошей принесе такий бій – залишається лише здогадуватися.
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Нганну сподівається вийти на ринг влітку
Ексчемпіон UFC вже контактував з представниками Ф'юрі щодо організації поєдинку. Проте зараз голова "Циганського короля" зайнята підготовкою до мегафайту з Усиком.
"Спілкувався з його представниками, але зараз він зайнятий організацією поєдинку з Олександром Усиком, який запланований на квітень.
До цього часу не буде вільний. Проте я намагаюся зрозуміти, чи можемо ми укласти угоду до цього бою. Це дасть мені можливість підготуватися до бою з боксу. У мене немає проблем із графіком", – зауважив Нганну.
Боєць ММА розраховує, що поєдинок проти Ф'юрі вдасться організувати вже влітку цього року.
Варто зауважити, що не дивлячись на оптимізм Нганну, бій за звання абсолюту має більше значення, ніж його можливий комерційний поєдинок. І тому, незалежно від результату бою між Усиком та Ф'юрі, реванш стане обов'язковим. Таким чином Френсісу доведеться почекати, коли звільниться "Циганський король", або шукати шляхи до Ентоні Джошуа.