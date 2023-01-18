В середине января Фрэнсис Нганну решил покинуть UFC. Действующий чемпион в тяжелом весе решил не продлевать контракт с организацией, хотя ему предлагали улучшенный контракт.

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К тому же 36-летний камерунец продолжает восстановление после операции на колене. Сам боец признался, что хотел бы провести боксерское сражение и даже назвал возможных топ-соперников.

Надеюсь, что вернусь не позже июля. Я рассчитываю подраться дважды в этом году. Подозреваю, что это будет сражение по правилам профессионального бокса. Я не знаю, когда проведу бой, но выясню это. На этот момент я работаю над этим. Пора биться. Если это будет Тайсон Фьюри, то я соглашусь на бой с ним. Для меня не проблема провести боксерский поединок в перчатках на 4 унции. Возможно, это будет сражение в перчатках в клетке. В моем первом боксерском поединке есть смысл провести бой с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа,

– рассказал Нганну.

Планы Джошуа и Фьюри на 2023 год.

Напомним, что Энтони Джошуа должна выйти в ринг 1 апреля. Его потенциальным соперником должен стать австралиец Демси Маккин. В 27 боях AJ завоевал 24 победы. Два из трех проигранных боев Энтони провел против Александра Усика.

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К слову, теперь украинец должен выйти в ринг против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. "Цыганскому королю" принадлежит чемпионский пояс WBC, тогда как Александру - WBA, WBO и IBF.

Бой Усик – Фьюри должен пройти в марте или начале апреля. Скорее всего поединок состоится в Саудовской Аравии, где украинец в августе прошлого года одолел Джошуа.

Карьера Нганну в UFC: