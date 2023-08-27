"Если бы в боксе был VAR, все бы закончилось в секунде": успех Усика списали на высоко поднятые шорты

Система VAR оказалась нужной вещью в спорте. Часть боксерского спорта не считает победу украинца заслуженной.

Фрэнк Уоррен убежден, что Александр Усик не должен быть победителем громкого поединка. Промоутер Тайсона Фьюри считает, что рефери нуждался в помощи.

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Высокая талия

Александр Усик благодаря нокауту одержал победу над Даниэлем Дюбуа. Британский боксер остался очень недоволен итогами боя, поскольку во время дуэли возник довольно скандальный эпизод. Дюбуа ударил Усика ниже пояса, из-за чего рефери приостановил встречу. Даниэль, в свою очередь, считает, что действовал в пределах правил, а следовательно, убежден в воровстве своей победы. К тому же представители британца требуют реванша.

Промоутер Тайсона Фьюри согласен с позицией Даниэля. Уоррен отметил, что Усик получил в 180 раз больше времени, чем нужно, чтобы восстановиться после настоящего удара, который был в пояс. Фрэнк подчеркнул, что существуют инструктажи по правилам перед боем, которые определяют, где находится талия боксера. Иногда есть такие бойцы, которые приходят в высоко приподнятых шортах. Уоррен убежден, что шорты Усика были выше "среднестатистической" точки, поэтому его ударили по пояс, а при таких обстоятельствах, по мнению Фрэнка, у WBA нет альтернативы, кроме назначения реванша.

Почему VARA нет в боксе? Уместно мнение. Кто хочет, чтобы бои останавливались? Если рефери дает кому-то три минуты на восстановление, если бы он посмотрел VAR, то все закончилось бы за 30 секунд. Так что, возможно, это имеет смысл,

– сказал Уоррен.

Напомним, что промоутер Александра Усика продемонстрировал фото грязного удара Даниэля Дюбуа, подчеркнув, что все претензии представителя британского боксера напрасны.