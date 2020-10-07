Сборные команды Франции и Украины таки встретятся 7-го октября, хотя ряды "сине-желтых" и "почистил" коронавирус. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Спорт 24.

Поединок Франция – Украина состоится в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс". Начало матча в 22: 10, сообщает 24 канал.

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Украинская команда должна была провести товарищеский матч с французами еще в марте, однако игру перенесли из-за карантина. Матч находился под угрозой срыва и на этот раз.

В составе сборной Украины серьезные кадровые потери: Андрей Шевченко не может рассчитывать на 14 футболистов. Четверо игроков сдали положительные тесты на коронавирус.

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Из-за того, что Андрей Пятов и Тарас Степаненко сдали положительные тесты на коронавирус, на изоляцию ушел "Шахтер". Следовательно, Шевченко не может рассчитывать на футболистов донецкого клуба.

Сегодняшний матч 10-й в истории команд. Французы одержали 5 побед при одном поражении. Еще три игры завершались ничьими.

Франция – Украина: онлайн-трансляция