7 октября сборная Франции проведет товарищеский матч против сборной Украины. Букмекеры оценили шансы национальных команд на победу в этом противостоянии.

Франция – Украина: прогноз

Сборная Украины в своей истории сыграла против Франции девять матчей, в которых у нее одна победа, пять поражений и три ничьи, пишет 24 канал.

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Последний раз сборная Украины играла на "Стад де Франс" в ноябре 2013 года, когда уступила Франции (0:3) в отборе на ЧМ-2014.

Украина пропустила от чемпионов мира 2018 года аж 14 голов, а сама 5 раз огорчала ворота голкиперов Франции.

Команда Шевченко столкнулась с многочисленными кадровыми потерями перед матчем со сборной Франции. Положительные тесты на коронавирус сдали голкипер Пятов и опорный полузащитник Степаненко. Из-за этого на самоизоляцию пошли и другие "горняки", которых вызвал главный наставник сборной.

Команде также не помогут Коноплянка, Зинченко и Кривцов, Супряга, Буяльский и Болбат. Все они будут пропускать матч из-за травмы.

Подопечные Дешама одержали четыре победы подряд, в девяти последних играх только раз сыграли вничью, а последнее поражение потерпели летом прошлого года.

Товарищеский матч Франция – Украина состоится 7 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:10

Франция – Украина: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet колоссальное преимущество отдают Франции. На их победу стоит коэффициент 1,21. А вот у команды Андрея Шевченко специалисты не слишком верят – 15,25. Ничью в матче оценили коэффициентом 6,35.

Специалисты считают, что первый гол в поединке болельщики увидят в исполнении хозяев – 1,22. На то, что первыми откроют счет гости – 5,60. Идентичные коэффициенты стоят и на последний гол во встрече.

По мнению букмекеров, фанаты наиболее вероятно увидят гол в период с 76-90 минуту встречи – 1,85.

Первый гол в исполнении Франции забьет Мбаппе – 3,40. А вот в Украине букмекеры полагают, что первым отметится Цыганков или Яремчук – 11,00.

Лучший коэффициент стоит на счет встречи 2:0 в пользу хозяев матча – 5,25.

На победу Франции и тотал матча меньше 2,5 – 3,30. На аналогичный показатель, но тотал встречи более 2,5 – 1,82.