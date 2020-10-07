Збірні команди Франції та України таки зустрінуться 7-го жовтня, хоча лави "синьо-жовтих" і "почистив" коронавірус. Текстову онлайн-трансляцію гри проведе Спорт 24.

Поєдинок Франція – Україна відбудеться у Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс". Початок матчу о 22:10, повідомляє 24 канал.

До теми: Франція – Україна: анонс на товариський матч

Українська команда мала провести товариський матч з французами ще в березні, однак гру перенесли через карантин. Матч перебував під загрозою зриву й цього разу.

У складі збірної України серйозні кадрові втрати: Андрій Шевченко не може розраховувати на 14 футболістів. Четверо гравців здали позитивні тести на коронавірус.

До слова: Букмекери різко змінили коефіцієнти на матч Франція – Україна

Через те, що Андрій Пятов і Тарас Степаненко здали позитивні тести на коронавірус, на ізоляцію пішов "Шахтар". Відтак, Шевченко не може розраховувати на футболістів донецького клубу.

Сьогоднішній матч 10-й в історії команд. Французи здобули 5 перемог при одній поразці. Ще три гри завершувалися нічиїми.

Франція – Україна: онлайн-трансляція