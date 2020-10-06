В среду, 7 октября, сборная Украины на "Стад де Франс" сыграет с Францией товарищеский матч. О самом главном перед поединком – читайте на Спорт24.

Франция – Украина: главное

Что: товарищеский матч;

Где: "Стад де Франс", Париж, Франция;

Когда: среда, 7 октября, 22:10;

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, воля, сайт Спорт24.

Кадровая катастрофа Украины

Сборная Украины перед так называемым окном на матчи национальных команд понесла серьезные кадровые потери. Андрей Шевченко не сможет рассчитывать в первом поединке против Франции аж на 12 футболистов.

Смотрите также: Шевченко вызвал в сборную Украины троих футболистов на матч против Франции

К товарищеской игре с Францией, которая состоится 7-го октября, будет готовиться только 21 игрок. 12 футболистов, которые были в предыдущей заявке, не смогут принять участия в игре.

Кого не будет в матче с Францией

Александр Зинченко (травма)

Сергей Кривцов (травма)

Евгений Коноплянка (травма)

Сергей Болбат (травма)

Виталий Буяльский (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрей Пятов (коронавирус)

Тарас Степаненко (коронавирус)

Николай Матвиенко (самоизоляция)

Виктор Коваленко (самоизоляция)

Жуниор Мораес (самоизоляция)

Марлос (самоизоляция)

Из-за кадровых проблем Андрей Шевченко вызвал 6 футболистов:

Илья Забарный

Ефим Конопля

Юрий Панькив

Александр Зубков

Владимир Шепелев

Роман Безус

Как дела во Франции?

Говоря о форме, в которой находится сборная Франции, достаточно сказать, что подопечные Дидье Дешама одержали четыре победы подряд, в девяти последних играх только раз сыграли вничью, а последнее поражение потерпели летом прошлого года.

Конечно, далеко не всегда французы на футбольном поле выглядят безупречно, но здоровый прагматизм ни одним чемпионам мира еще не вредил.

Франция – Украина: история противостояний

Сборная Украины за свою историю сыграла против Франции девять матчей, в которых у нее одна победа, пять поражений и три ничьи.

В последний раз сборная Украины играла на "Стад де Франс" в ноябре 2013 года, когда уступила Франции (0:3) в отборе на ЧМ-2014.

Франция – чемпион мира 2018 года.

Франция – Украина: что прогнозируют букмекеры

Букмекер Marathonbet считает фаворитами игры хозяев поля – на победу французов принимаются ставки с коэффициентом 1,45. Триумф "сине-желтых" оценен коэффициентом 7,2. Ничья – 4,8.