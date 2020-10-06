Франция – Украина: анонс на товарищеский матч
В среду, 7 октября, сборная Украины на "Стад де Франс" сыграет с Францией товарищеский матч. О самом главном перед поединком – читайте на Спорт24.
Франция – Украина: главное
Что: товарищеский матч;
Где: "Стад де Франс", Париж, Франция;
Когда: среда, 7 октября, 22:10;
Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, воля, сайт Спорт24.
Кадровая катастрофа Украины
Сборная Украины перед так называемым окном на матчи национальных команд понесла серьезные кадровые потери. Андрей Шевченко не сможет рассчитывать в первом поединке против Франции аж на 12 футболистов.
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К товарищеской игре с Францией, которая состоится 7-го октября, будет готовиться только 21 игрок. 12 футболистов, которые были в предыдущей заявке, не смогут принять участия в игре.
Кого не будет в матче с Францией
- Александр Зинченко (травма)
- Сергей Кривцов (травма)
- Евгений Коноплянка (травма)
- Сергей Болбат (травма)
- Виталий Буяльский (травма)
- Владислав Супряга (травма)
- Андрей Пятов (коронавирус)
- Тарас Степаненко (коронавирус)
- Николай Матвиенко (самоизоляция)
- Виктор Коваленко (самоизоляция)
- Жуниор Мораес (самоизоляция)
- Марлос (самоизоляция)
Из-за кадровых проблем Андрей Шевченко вызвал 6 футболистов:
- Илья Забарный
- Ефим Конопля
- Юрий Панькив
- Александр Зубков
- Владимир Шепелев
- Роман Безус
Как дела во Франции?
Говоря о форме, в которой находится сборная Франции, достаточно сказать, что подопечные Дидье Дешама одержали четыре победы подряд, в девяти последних играх только раз сыграли вничью, а последнее поражение потерпели летом прошлого года.
Конечно, далеко не всегда французы на футбольном поле выглядят безупречно, но здоровый прагматизм ни одним чемпионам мира еще не вредил.
Франция – Украина: история противостояний
Сборная Украины за свою историю сыграла против Франции девять матчей, в которых у нее одна победа, пять поражений и три ничьи.
В последний раз сборная Украины играла на "Стад де Франс" в ноябре 2013 года, когда уступила Франции (0:3) в отборе на ЧМ-2014.
Франция – чемпион мира 2018 года.
Франция – Украина: что прогнозируют букмекеры
Букмекер Marathonbet считает фаворитами игры хозяев поля – на победу французов принимаются ставки с коэффициентом 1,45. Триумф "сине-желтых" оценен коэффициентом 7,2. Ничья – 4,8.
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