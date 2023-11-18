Рекорд отборов на Евро: Франция поиздевалась над Гибралтаром, забив 14 голов - видео безумия

Команда Дидье Дешама решила на максимум отыграть матч, который уже не имел турнирного значения. "Ле Блэ" разнесли на куски европейского карлика.

Франция – Гибралтар 14:0

Голы: Сантос, 3 (автогол), М. Тюрам, 4, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 (пен), 74, 82, Клос, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабё, 63, Дембеле , 73, Жиру, 89, 90+1

Сборная Франции еще в октябре досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2024. В отборочной группе с Нидерландами, Ирландией, Грецией и Гибралтаром "Ле Блэ" не потеряли ни балла, пишет 24 канал.

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В предпоследней игре квалификации французы принимали Гибралтар и устроили настоящую голевую феерию на стадионе в Ницце. Гости уже на 13 минуте остались в меньшинстве, но до этого пропустили трижды.

Дебютным мячом за Францию отличился Уоррен Заир-Эмери, для которого это был первый матч за "Ле Блэ". Правда, в середине первого тайма игрока ПСЖ заменили из-за травмы.

Французы же не сбавили обороты и забили бедному Гибралтару 14 "сухих" голов. Хет-трик на свой счет записал Килиан Мбаппе, а по дублю оформили Оливье Жиру и Кингсли Коман. В общей сложности при подопечных Дешама отличились девять разных игроков, еще один был автогол.

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Итоговым счетом 14:0 Франция установила рекорд самой разгромной победы в истории отборов на Евро. Прошлое достижение принадлежало сборной Германии, которая в квалификации на ЧЕ-2008 забила Сан-Марино 13 "сухих" голов. Более того, для сборной Франции это самая большая победа в своей истории.

Видеообзор матча Франция – Гибралтар: