Франція – Гібралтар 14:0

Голи: Сантос, 3 (автогол), М. Тюрам, 4, Заїр-Емері, 16, Мбаппе, 30 (пен), 74, 82, Клосс, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабьо, 63, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1

Збірна Франції ще у жовтні достроково гарантувала собі путівку на Євро-2024. У відбірковій групі із Нідерландами, Ірландією, Грецією та Гібралтаром "Ле Бле" не втратили ані балу, пише 24 канал.

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У передостанній грі кваліфікації французи приймали Гібралтар та влаштували справжню гольову феєрію на стадіоні у Ніцці. Гості вже на 13 хвилині лишились у меншості, але до цього пропустили аж тричі.

Дебютним м'ячем за Францію відзначився Воррен Заїр-Емері, для якого це був перший матч за "Ле Бле". Правда, в середині першого тайму гравця ПСЖ замінили через травму.

Французи ж не збавили обертів і забили бідному Гібралтару аж 14 "сухих" голів. Хет-трик на свій рахунок записав Кіліан Мбаппе, а по дублю оформили Олів'є Жиру та Кінгслі Коман. Загалом же за підопічних Дешама відзначились дев'ять різних гравців, ще один був автогол.

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Підсумковим рахунком 14:0 Франція встановила рекорд найбільш розгромної перемоги в історії відборів на Євро. Минуле досягнення належало збірній Німеччини, яка у кваліфікації на ЧЄ-2008 забила Сан-Марино 13 "сухих" голів. Ба більше, для збірної Франції це найбільша перемога у своїй історі.ї