Збірна Франції та Португалії зіграли матч Ліги націй в неділю, 11 жовтня. Обом командам відзначитися забитим голом не вдалося. Відтак сильнішого виявлено не було.

Франція – Португалія 0:0

Цей матч відбувався через декілька днів після того, як збірна Франції завдала Україні принизливу та рекордну поразку 7:1. З тог матчу на поле вийшли лише Павар та Жиру у старті. І саме нападнику французів вже не початку зустрічі розбили голову.

По особливому налаштованим на цю гру був і нападник Кріштіану Роналду. На цей матч він одів спеціальні бутси, які виготовили на честь його 100 голів за збірну Португалії. В Європі за свою збірну більше ніхто не забивав. Попереду лише рекорд іранського нападника Алі Даеї, в якого 109 голів.

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І саме Роналду мав чи не найкращий шанс відзначитися у першому таймі, коли до нього відлетів м'яч у штрафному майданчику. Він вже готовий був відправити м'яч у ворота, але в останній момент його удар заблокував Ернандес.

Згодом же його партнер по команді Жоау Феліш невдало підставив ногу і змарнував нагоду відзначитися Роналду, який перебував у значно кращі позиції.

Французи ж могли забивати зусиллям Грізманна або Жиру. Але їх ударам або бракло влучності, або надійно грав Руї Патрісіу у воротах.

На початку другого тайму команди обмінялися моментами. Мбаппе ефектно пройшов суперників та пробивав з гострого кута, але воротар зумів відбити цей удар. У відповідь у протилежних воріт Роналду після прострілу з флангу не зумів як слід пробити по м'ячу.

Єдиний раз за матч, коли м'яч опинився у воротах, стався на 73-й хвилині. Після подачі зі штрафного Пепе головою відправив м'яч у ворота. Але суддя гол не зарахував через офсайд.

Вирвати перемогу для португальців міг все той же Роналду у компенсований арбітром час. Він пробивав з кута з рикошетом. Але французів врятувала штанга.

Матч так і закінчився внічию 0:0.