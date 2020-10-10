11 октября сборная Англии померяется силами со сборной Бельгии в 3-м туре Лиги Наций. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Англия – Бельгия: прогноз

Сборные 23 раза выходили на футбольное поле друг против друга. Здесь значительное преимущество у хозяев матча. В активе футболистов Англии аж 15 побед против только 3-х у Бельгии. Еще 5 встреч завершались ничьей, пишет 24 канал.

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Значительное преимущество и в разнице голов между сборными. Англичане наколотили в ворота Бельгии 70 мячей. А 28 раз футболисты Бельгии огорчали голкиперов соперника.

После двух матчей Бельгия возглавляет турнирную таблицу в группе А. Команда показала максимальный результат в матчах против Дании и Исландии – две победы и 6 очков в активе.

Англия также не отстает и уже "дышит в спину" бельгийским футболистам. В их активе 1 победа и 1 ничья. Если англичанам удастся на своем поле победить Бельгию, тогда они смогут опередить соперника и возглавить первую строчку.

Последний раз Бельгия и Англия встречались на одном поле на чемпионате мира 2018 года, где бельгийцы несколько сенсационно праздновали успех 2:0.

Матч 3-го тура Лиги Наций Англия – Бельгия состоится 11 октября в 19:00

Англия – Бельгия: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet мизерное предпочтение отдают Бельгии. На их победу стоит коэффициент 2,71, а на победу Англии 2,875. Ничью в этом матче оценили в 3,50.

Отметим, что в Marathonbet на этот матч – нулевая маржа. Это означает, что именно здесь самые высокие коэффициенты на любой итог матча.

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По мнению специалистов, гости первыми откроют счет на табло – 2,01. На то, что бельгийцы первыми огорчат голкипера Англии – 2,08. Аналогичные коэффициенты стоят и на последний гол в матче.

Автором первого гола в матче может стать англичанин Кейн – 4,45. В составе гостей свою фамилию на табло может записать Лукаку – 4,65.

Гол в период с 76-90 минуты встречи букмекеры оценили коэффициентом 1,98. Они считают, что матч скорее всего закончится ничьей 1:1 – 5,95.

Победа английских футболистов в один гол оценена в 4,45, а вот в победу бельгийцев в один результативный мяч эксперты больше верят – 4,30.