11 жовтня у 3-му турі Ліги Націй Франція на власному полі зіграє проти збірної Португалії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Франція – Португалія: прогноз

Португалія є комфортним суперником для збірної Франції. В останніх 10 матчах французи завершували 9 поєдинків на свою користь. Востаннє команди зустрічались між собою на чемпіонаті Європи у 2016 році, де португальці виграли в овертаймі 1:0 та здобули титул чемпіонів Європи, пише 24 канал.

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До цього матчу обидві команди показували 100-відсотковий показник у групових матчах Ліги Націй. Чинні чемпіони світу перемогли Швецію (1:0) та Хорватію (4:2). Французи вже протягом шести матчів не дають суперникам покинути поле з позитивним для них результатом. Франція здобула 6 перемог у 7 останніх матчах.

Португальці, які є чинними володарями трофея Ліги Націй, у цьому розіграші турніру перемогли також Хорватію (4:1) та Швецію (2:0). востаннє Португалія "з бубликом" їхала додому ще рік тому, коли в Києві поступилась збірній України (1:2). У 10 останніх офіційних матчах збірна Португалії здобула 9 перемог.

Однією із переваг Португалії буде шалена мотивація Роналду. Якому залишилось забити лише 8 м'ячів, щоб встановити світовий рекорд на рівні національних збірних. Більше нього на рівні збірних забивав лише нападник збірної Ірану Алі Даеї – 109 м'ячів.

Поєдинок 3-го туру Ліги Націй Франція – Португалія відбудеться 11 жовтня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45

Що прогнозують букмекери на матч Франція – Португалія

Букмекери Marathonbet вважають, що ближчою до перемоги у цьому матчі буде збірна Франції. На їх успіх у зустрічі стоїть коефіцієнт 2,18. Успіх Португалії на чолі з Роналду оцінили у 3,95. На те, що матч може завершитись нічиєю – 3,46.

Через невелику перевагу на чиюсь перемогу, команди можуть не визначити переможця зустрічі та завершити поєдинок нічийним рахунком 1:1 – 5,80.

Французи заб'ють у двох таймах – 3,60. А на те, що гості зможуть засмутити голкіпера суперника у обох 45-хвилинка зустрічі – 5,80.

Швидше за все вболівальники зможуть побачити гол у виконанні француза Кіліана Мбаппе – 2,30. За збірну Португалії відзначиться головна зірка команди Кріштіану Роналду – 2,45.

Перемога французьких футболістів з "сухим" рахунком оцінена коефіцієнтом 3,20. Трохи менше букмекери вірять у таку перемогу команди Роналду – 5,70.