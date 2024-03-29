Франция попросила США, Германию, Польшу и другие страны направить к себе военных: что произошло

Организаторы Олимпийских игр-2024 планируют серьезные меры безопасности во время соревнований из-за высокой вероятности терактов. Уже более 30-ти стран согласились помочь Франции в проведении Олимпиады.

В Париже этим летом состоятся очередные летние Олимпийские Игры. Как обычно, соревнования привлекает большое количество фанатов и это потребует от Франции принять дополнительные меры безопасности.

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Франция нуждается в помощи

Между тем, страна-хозяйка обратилась к другим странам для помощи в организации Игр. Сообщается, что Франция попросила около 45 стран прислать несколько тысяч персонала в Париж этим летом.

Речь в первую очередь о военных, но также французам необходимы полицейские и гражданский персонал для организации Олимпиады. Сама Франция планирует привлечь около 80 тысяч именно своего персонала ежедневно.

Среди причин для обеспечения высокого уровня организации является нестабильная ситуация в мире из-за войны в Украине и на Ближнем Востоке. Франция нуждается:

моторизованные и конные бригады

команды с поисковыми собаками

специалисты по фальсификации документов

военных для патрулирования улиц

эксперты по разминированию

специалистов по борьбе с беспилотниками

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Кто будет помогать Франции

Во французском правительстве сообщают, что уже 35 стран согласились отправить своих правоохранителей и другой персонал в Париж. Среди них есть Польша, Великобритания, Германия, США, Израиль и Италия.

Ранее Главное управление внутренней безопасности Франции заявило о возможных терактах во время церемонии открытия Олимпиады-2024. Сами Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа этого года.