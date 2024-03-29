С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт начал вводить санкции против представителей России. Команды из страны-террористки отстранены от международных соревнований, а индивидуальные атлеты не могут представлять свою страну, пишет 24 канал.

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Томас Бах доволен собой

Впрочем Международный олимпийский комитет делает шаги навстречу россиянам. Так, МОК разрешил федерациям допускать спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе.

Так же МОК допустил россиян к Олимпийским играм-2024, но только при условии доказательства своего нейтрального статуса и неподдержки войны в Украине. По мнению президента организации Томаса Баха, они приняли правильное решение.

Ни Россия, ни Украина не будут бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже. Теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что дискуссия о бойкоте закончена. Все мы вместе соберемся в Париже на замечательных Олимпийских играх. Мнения, по-прежнему, разные. Некоторые говорят, что мы зашли слишком далеко с применением санкций в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию. Другие говорят, что недостаточно далеко. Обычно это свидетельствует о том, что все сделано хорошо, если обе стороны не счастливы на все 100%,

– передают мнение Баха российские пропагандистские ресурсы.

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Слова главы МОК выглядят странно, ведь многие россияне уже объявили о бойкоте Олимпийских игр-2024. Они не готовы удовлетворить требования о нейтральном статусе и осудить войну в Украине.

Поэтому на Играх в Париже ожидается совсем небольшое количество спортсменов из России и Беларуси. Напомним, что Украина получила уже более 60-ти лицензий. 33-я летняя Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.