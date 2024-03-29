У Парижі цього літа відбудуться чергові літні Олімпійські Ігри. Як зазвичай, змагання привертає велику кількість фанатів і це вимагатиме від Франції вжити додаткових заходів безпеки.

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Франція потребує допомоги

Тим часом, країна-господарка звернулась до інших країн задля допомоги в організації Ігор. Повідомляється, що Франція попросила близько 45 країн надіслати кілька тисяч персоналу до Парижа цього літа.

Мова в першу чергу про військових, але також французам необхідні поліцейські та цивільний персонал для організації Олімпіади. Сама Франція планує залучити близько 80 тисяч саме свого персоналу щодня.

Серед причин для забезпечення вищого рівня організації є нестабільна ситуація у світі через війни в Україні та на Близькому Сході. Франція потребує:

моторизовані та кінні бригади

команди з пошуковими собаками

спеціалістів з фальсифікації документів

військових для патрулювання вулиць

експертів з розмінування

спеціалістів з боротьби із безпілотниками

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Хто допомагатиме Франції

У французькому уряді повідомляють, що вже 35 країн зголосились відправити своїх правоохоронців та інший персонал до Парижу. Серед них є Польща, Велика Британія, Німеччина, США, Ізраїль та Італія.

Раніше Головне управління внутрішньої безпеки Франції заявило про можливі теракти під час церемонії відкриття Олімпіади-2024. Самі Ігри у Парижі пройдуть з 26 липня по 11 серпня цього року.