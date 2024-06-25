Последняя игра Левандовски на Евро: онлайн-трансляция матча Франция – Польша
Сборные Франции и Польши сыграют на чемпионате Европы 25 июня 2024 года. Трансляцию игры в Дортмунде можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.
Во вторник, 25 июня, на Евро-2024 пройдут четыре матча последнего тура. В одном из них участие примет Франция, которая будет противостоять сборной Польши, пишет 24 Канал.
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Франция жаждет первого места
Польша стала первой сборной, которая досрочно завершила выступления на чемпионате Европы. Команда Михала Пробежа уступила нидерландцам и австрийцам и забронировала за собой последнее место.
Поэтому последний тур превратился для "Кадры" в формальность. Особенным эта игра должна быть разве что для Роберта Левандовского, который проводит свой последний Евро в карьере.
У французов же есть цель – стать победителем группы. К сожалению для команды Дешама, не все от нее зависит. Чтобы завоевать лидерство в квартете, Франции надо победить Польшу с большей разницей, чем Нидерланды – Австрию в параллельной игре.
Остается под вопросом участие Мбаппе, который в первом туре сломал нос. Скорее всего, тренер побережет своего лидера на плей-офф. Также стоит ожидать ротации от Дешама и появления Барколя, Коло-Муани или Конате.
Ориентировочные составы:Франция: Меньян – Павар, Конате, Упамекано, Эрнандес – Чуамени, Канте, Рабьо – Барколя, Коло-Муани, Гризманн.
Польша: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор – Франковски, Слиш, Модер, Залевски – Зелинский – Левандовски, Букса.
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Где смотреть матч
Смотреть онлайн матч Франция – Польша пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Польша. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.