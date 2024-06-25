У вівторок, 25 червня, на Євро-2024 пройдуть чотири матчі останнього туру. В одному із них участь візьме Франція, яка протистоятиме збірній Польщі, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Франція жадає першого місця

Польща стала першою збірною, яка достроково завершила виступи на чемпіонаті Європи. Команда Міхала Пробєжа поступилась нідерландцям та австрійцям та забронювала за собою останнє місце.

Тож останній тур перетворився для "Кадри" на формальність. Особливим ця гра має бути хіба що для Роберта Левандовського, який проводить свій останній Євро у кар'єрі.

У французів же є мета – стати переможцем групи. На жаль для команди Дешама, не все від неї залежить. Щоб вибороти лідерство у квартеті, Франції треба перемогти Польщу із більшою різницею, ніж Нідерланди – Австрію у паралельній грі.

Залишається під питанням участь Мбаппе, який у першому турі зламав ніс. Скоріш за все, тренер побереже свого лідера на плей-оф. Також варто очікувати ротації від Дешама та появи Барколя, Коло-Муані або Конате.

Орієнтовні склади:

Франція: Меньян – Павар, Конате, Упамекано, Ернандес – Чуамені, Канте, Рабьо – Барколя, Коло-Муані, Грізманн.

Польща: Щенсни – Беднарек, Давідовіч, Ківіор – Франковскі, Слиш, Модер, Залевскі – Зелінський – Левандовський, Букса.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Франція – Польща користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Франція – Польща. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.