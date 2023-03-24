Не успел Криштиану Роналду прикоснуться к мячу, как уже установил побивший мировой рекорд по количеству матчей за национальную сборную. Теперь в карьере 38-летнего нападающего 197 матчей в футболке сборной Португалии.

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Один матч – два рекорда

Звездному португальцу удалось опередить форварда сборной Кувейта Бадера Аль-Мутава.

Однако это не единственный рекорд, который в поединке против Лихтенштейна установил Роналду. Криштиану стал первым футболистом в истории, забившим 100 голов в футболке национальной команды в официальных встречах.

Любопытно! В общей сложности Роналду забил за Португалию 120 голов в 197 матчах во всех турнирах. Также в активе Криштиану 43 ассиста.

Нападающий Аль-Насра оформил дубль в стартовом матче квалификации на чемпионат Европы-2024. На 51-й минуте Криштиану реализовал пенальти, а уже через 12 минут отличился по игре.

Дубль Роналду поставил точку в поединке. Португалия по разгромной победе 4:0 стартовала в отборе на Евро-2024. Остальные два гола за сборную Португалии забивали Жуан Канселу и Бернарду Силву.

Благодаря результативной победе португальцы захватили лидерство в группе "J".

К слову. Уже 26 марта Роналду может улучшить свою невероятную статистику за сборную. В этот же день Португалия сыграет против Люксембурга. Начало встречи в 21:45.