В понедельник, 1 июля, состоятся два матча 1/8 финала на Евро-2024. Центральная встреча этой стадии состоится в Дюссельдорфе, где вице-чемпионы мира Франция будет противостоять экс-сопернику украинцев Бельгии, пишет 24 Канал.

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Косолапые фавориты

Подопечные Дешама и Тедеско слабо провели групповую стадию, выиграв лишь по одному матчу. Французы одолели Австрию только благодаря автоголу, тогда как с голландцами и поляками расписали ничью.

Это оставило "Ле Бле" на втором месте в группе. Зато Бельгия заняла аналогичную позицию в не слишком тяжелом квартете с Румынией, Словакией и Украиной. При этом словакам команда Тедеско проиграла в первом туре, а в игре с "сине-желтыми" была близка к поражению.

Теперь же у команд есть шанс доказать фанатам свои претензии на высокие места. Для каждой из них финиш раньше полуфинала будет считаться провалом, поэтому ставки довольно высокие.

Бельгия все так же не сможет рассчитывать на Витцеля и Менье, что делает и без того неидеальную защиту команды проблемным звеном. В свою очередь Дешам продолжает оставаться без Комана, который залечивает травму.

Ориентировочные составы:

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Чуамени, Рабьо – Гризманн, Мбаппе, Дембеле.

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фаес, Вертонген, Теат – Онана, Тилеманс – Карраско, Де Брюйне, Доку – Лукаку.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Франция – Бельгия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Бельгия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.