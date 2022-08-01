Баскетболистам сборной Франции запретили выступать в россии и беларуси

Французским баскетболистам запретили выступать в чемпионатах россии и белоруссии до окончания войны в Украине. Выступающие во враждебных странах игроки не смогут представлять национальную команду.

Решения Федерации баскетбола Франции

Федерация баскетбола Франции временно запретила баскетболистам национальных команд выступать в чемпионатах россии и белоруссии.

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Все игроки и члены национальных команд, вызванные в сборной, должны подписать заявление, согласно которому они не будут сотрудничать с российским или белорусским клубом во время войны в Украине.

Игроки, уже подписавшие соглашения с российскими или белорусскими клубами, не будут вызываться в национальные сборные Франции (мужские и женские).

Если эти правила не будут соблюдены, игроки или персонал не будут соответствовать критериям отбора на будущие турниры, включая Олимпиаду-2024.

Отметим, что подписавший контракт с Зенитом Том Эртель исключен из расширенного состава сборной на Евробаскет-2024.

Россияне и белорусы могут оказаться вне Олимпиады-2024