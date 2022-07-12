Как чувствует себя баскетболист

Джентило получил перелом нескольких позвонков после серьезного падения с высоты. Это произошло в Испании, где баскетболист проводит отпуск.

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29-летний игрок упал на спину с четырех метров. Джентиле был госпитализирован в Пальма-де-Майорку после падения с балкона арендованной им виллы на Форментере.

Форварда доставили вертолетом в больницу, а затем перевезут в Неаполь, где сделают операцию. Сам игрок сообщил, что он хорошо. Опасностей для продолжения карьеры нет, но итальянцу придется восстанавливаться несколько месяцев.

Просто бытовое приключение, ничего серьезного, я в порядке,

– написал он в своих соцсетях.

Что известно об игроке