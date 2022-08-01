Рішення Федерації баскетболу Франції
Федерація баскетболу Франції тимчасово заборонила баскетболістам національних команд виступати у чемпіонатах росії і білорусі.
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Всі гравці та члени національних команд, які викликані у збірні, повинні підписати заяву, згідно з якою вони не будуть співпрацювати з російським чи білоруським клубом на час війни в Україні.
Гравці, які вже підписали угоди з російськими чи білоруськими клубами, не будуть викликатися у національні збірні Франції (чоловічі і жіночі).
Якщо ці правила не будуть дотримані, то гравці або персонал не будуть відповідати критеріям відбору на майбутні турніри, включаючи Олімпіаду-2024.
Зазначимо, що Том Ертель, який підписав контракт з Зенітом, виключений з розширеного складу збірної на Євробаскет-2024.
Росіяни та білоруси можуть опинитися поза Олімпіадою-2024
- Через повномасштабне вторгнення на територію України російські та білоруські спортсмени можуть не потрапити на Олімпійські ігри у Парижі. Оскільки більшість тамтешніх атлетів дискваліфікована профільними федераціями, що позбавило права кваліфікуватися на головний турнір.
- Проте росіяни не впадають у відчай, вони збираються влаштувати свій турнір, якщо їх не допустять до Ігор.