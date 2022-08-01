Рішення Федерації баскетболу Франції

Федерація баскетболу Франції тимчасово заборонила баскетболістам національних команд виступати у чемпіонатах росії і білорусі.

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Всі гравці та члени національних команд, які викликані у збірні, повинні підписати заяву, згідно з якою вони не будуть співпрацювати з російським чи білоруським клубом на час війни в Україні.

Гравці, які вже підписали угоди з російськими чи білоруськими клубами, не будуть викликатися у національні збірні Франції (чоловічі і жіночі).

Якщо ці правила не будуть дотримані, то гравці або персонал не будуть відповідати критеріям відбору на майбутні турніри, включаючи Олімпіаду-2024.

Зазначимо, що Том Ертель, який підписав контракт з Зенітом, виключений з розширеного складу збірної на Євробаскет-2024.

Росіяни та білоруси можуть опинитися поза Олімпіадою-2024