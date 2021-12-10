В результате аварии пострадали десятки велосипедистов

Суд Франции принял решение оштрафовать нарушительницу. Она обязана оплатить 1200 евро.

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Женщину обвиняют в "создании опасности для другого человека сознательным нарушением мер безопасности" и "неумышленном нанесении телесных повреждений, что привело к потере трудоспособности на срок до трех месяцев".

Нарушительницу также обязали оплатить символический штраф в один евро профессиональной ассоциации велосипедистов Франции.

Во время демонстрации плаката с болельщицей столкнулся немецкий велосипедист Тони Мартин. За ним упали и другие спортсмены. Таким образом в аварию попали десятки гонщиков. Многие из них получили травмы и не смогли продолжить соревнования.

Видео массового столкновения