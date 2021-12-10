Унаслідок аварії постраждали десятки велосипедистів
Суд Франції ухвалив рішення оштрафувати порушницю. Вона зобов'язана сплатити 1200 євро.
Варте уваги Українка Старікова – переможниця кейріну у Лізі чемпіонів: відео яскравого фіналу
Жінку звинувачують у "створенні небезпеки для іншої людини свідомим порушенням заходів безпеки" та "ненавмисному завданні тілесних ушкоджень, що призвело до втрати працездатності на строк до трьох місяців".
Порушницю також зобов’язали сплатити символічний штраф в один євро професійній асоціації велосипедистів Франції.
Під час демонстрації плакату з вболівальницею зіткнувся німецький велосипедист Тоні Мартін. За ним впали й інші спортсмени. Таким чином в аварію потрапили десятки гонщиків. Багато з них отримали травми та не змогли продовжити змагання.
Відео масового зіткнення